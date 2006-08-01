Томенко обратился с письмом к СМИ

Председатель парламентского Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай ТОМЕНКО обратился с письмом к руководителям средств массовой информации с просьбой уделить большее внимание отечественной туристической сфере и максимально способствовать освещению туристско-курортных возможностей в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Решение об обращении в средства массовой информации было принято во время круглого стола, который состоялся 26 июля при участии представителей органов государственной власти, отвечающих за развития туристической отрасли, ведущих туроператоров и экспертов данной сферы.

В своем письме к СМИ Н.ТОМЕНКО обратил внимание на одну из главных, на его взгляд, проблем отечественной туристической отрасли – на отсутствие объективной информации в Украине и, особенно за ее пределами о туристических возможностях нашей страны. По убеждению председателя комитета, поддержка украинских средств массовой информации в этом вопросе сегодня крайне необходима, особенно на фоне того, что на протяжении последних пяти лет зарубежными СМИ часто наблюдаются попытки создать негативный имидж отдыха на украинских курортах. «Так, начало нынешнего летнего туристического сезона в медиа соседних государств охарактеризовалось массовой информационной кампанией, во время которой распространялись сообщения о неблагоприятной политической, экономической, санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране, в частности в Крыму», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также обратил внимание на достаточно большую конкуренцию на мировом туристическом рынке. «Поэтому дальнейшее развитие отечественной туристической отрасли зависит от комплексной и планомерной реализации стратегии создания привлекательного имиджа украинского турпродукта, его развернутой рекламы на внутреннем и внешнем туристическом рынке», - считает председатель профильного парламентского комитета.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по уровню обеспечения ценными природными и историко-культурными ресурсами. «Успех украинской туристической отрасли заключается, прежде всего, в мощной информационной поддержке. Поэтому надеюсь, что совместными усилиями мы сможем привлечь внимание наших соотечественников и зарубежных гостей к туризму и отдыху в Украине”, - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.