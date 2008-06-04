Госкомтелерадио заявляет о рейдерском захвате Укртелефильма

Государственный комитет телевидения и радиовещания заявляет о рейдерском захвате Государственного специализированного предприятия «Укртелефильм».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомтелерадио.

В частности, по данным пресс-службы, 3 июня совершен силовой захват помещения ГСП «Укртелефильм» группой лиц во главе с бывшим директором Студии «Укртелефильм» Олегом БИЙМОЙ.

«Разбойное нападение совершено группой из 30 неустановленных лиц в черных масках с участием помощника народного депутата А.МАТВИЕНКО и работников Днепровского РОВД. При помощи спецтехники правонарушители разрезали замки на воротах и входных дверях ГСП «Укртелефильм», с применением силы против охраны предприятия прошли на территорию и заняли административные помещения и съемочные павильоны», говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что решение суда о восстановлении О.БИЙМЫ в должности директора Студии «Укртелефильм», которая некогда здесь находилась и сегодня является ликвидированной, Государственным комитетом телерадиовещания в свое время было выполнено. И после этого Госкомтелерадио издало повторный приказ об освобождении О.БИЙМЫ от должности. «Фактически сегодня злоумышленниками захвачено и нанесен существенный вред имуществу совершенно другого предприятия, к которому О.БИЙМА, даже восстановленный судом, не имеет никакого отношения», - подчеркивается в сообщении.

Комитет заявляет, что при участии сотрудников Днепровского РОВД правонарушителями во главе с бывшими руководителями Студии «Укртелефильм» О.БИЙМОЙ, Виктором АНИЩЕНКО государству нанесен ущерб на сумму свыше 60 тыс. грн. Также Госкомтелерадио выражает возмущение, что работники правоохранительных органов имеют отношение к этому нападению.

«Госкомтелерадио является органом управления ГСП «Укртелефильм» (студии «Укртелефильм», которая находится в стадии завершения реорганизации). В результате противоправных действий О.БИЙМЫ, В.АНИЩЕНКО и их сообщников нанесен значительный вред имуществу ГСП «Укртелефильм», заблокирована работа студии, прекращены съемки двух фильмов, под угрозу поставлена репутация предприятия перед контрагентами», - отметили в пресс-службе.

Госкомтелерадио считает такие действия О.БИЙМЫ, В.АНИЩЕНКО и их сторонников уголовным преступлением и обращается в правоохранительные органы для освобождения помещений ГСП «Укртелефильм» от посторонних лиц, которые не имеют никакого отношения к предприятию.