Суд перенес на 11 декабря рассмотрение жалобы на арест Медведько, подозреваемого в убийстве Бузины
Апелляционный суд Киева перенес на 11 декабря рассмотрение жалобы на решение об аресте Андрея Медведько, которого подозревают в убийстве публициста Олеся Бузины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда столицы, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Медведько Андрея Федура, который просил суд отложить заседание из-за недоставки его подзащитного на судебное заседание.
Также суд по просьбе защитников Медведько объяснил, что подозреваемый не был доставлен из-за отсутствия к тому времени разрешения от следователя.
Кроме того, Федур проинформировал суд, что он обратился в органы прокуратуры для открытия уголовного дела относительно избиения правоохранителями Медведько в зале Печерского районного суда Киева.
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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалёку от дома, где он жил.
По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.
Сегодня, 9 декабря, Печерский райсуд Киева изменил Полищуку меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца.
Медведько пока остается под стражей, поскольку 3 декабря Печерский суд продлил его арест до 31 января 2016 года.