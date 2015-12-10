Суд перенес на 11 декабря рассмотрение жалобы на арест Медведько, подозреваемого в убийстве Бузины

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда столицы, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Медведько Андрея Федура, который просил суд отложить заседание из-за недоставки его подзащитного на судебное заседание.

Также суд по просьбе защитников Медведько объяснил, что подозреваемый не был доставлен из-за отсутствия к тому времени разрешения от следователя.

Кроме того, Федур проинформировал суд, что он обратился в органы прокуратуры для открытия уголовного дела относительно избиения правоохранителями Медведько в зале Печерского районного суда Киева.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалёку от дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Сегодня, 9 декабря, Печерский райсуд Киева изменил Полищуку меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца.

Медведько пока остается под стражей, поскольку 3 декабря Печерский суд продлил его арест до 31 января 2016 года.