В ЕС подготовили для украинцев пособие по Соглашению об ассоциации

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине в Facebook.

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"Хотите знать, что такое Соглашение об Ассоциации, но нет времени читать длинные документы? Специально для вас мы подготовили краткое руководство, где изложили основную информацию, которую нужно знать каждому!", - говорится в сообщении.

В пособии всего 7 страниц и написан оно на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Украина и Европейский Союз провели заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, проанализировали ход выполнения Соглашения об ассоциации, а также определили план действий на 2016 год.