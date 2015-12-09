Поклонская рассказала об ущербе от энергоблокады Крыма: "Все остановилось"

Об этом заявила так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщают " Крым.Реалии ".

"Да это миллионы, а может даже миллиарды, в настоящее время это миллионы. Каждый день эта цифра уточняется. Мы запрашиваем этот ущерб полностью у всех ведомств республики. Все, что работало нормально в Крыму до этого, полностью остановилось", - отметила Поклонская.

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При этом "прокурор" пообещала подсчитать каждую копейку. "Мы ничего не упустим, ничего не забудем. Все перепроверим и посчитаем, главное, чтобы хватило имущества у виновных, чтобы рассчитаться с причиненным ущербом", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, ранее оперативный штаб активистов "Правого сектора" "Блокада Крыма" заявил о прекращении участия в блокаде полуострова из-за решения Меджлиса крымско-татарского народа о допуске ремонтников к ЛЭП, которое не было согласовано с другими представителями общественных организаций.

Крымско-татарские активисты заявили, что останавливают энергоблокаду Крыму, так как она не должна создавать проблемы для простых жителей Крыма.