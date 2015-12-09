На Житомирщине демонтировали 35 памятников коммунистического режима

В Житомирской области по состоянию на 1 декабря в рамках декоммунизации демонтировано 35 памятных знаков и памятников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как уточнили в пресс-службе, для полного выполнения требований закона о декоммунизации в области остается демонтировать еще 25 памятных знаков и памятников.

Также по данным ОГА, в области уже переименовано 426 объекты топонимики, а остается переименовать еще 292 объекта.

В частности, в области до сих пор остаются не переименованными 26 населенных пунктов и два района, которые носят названия, связанные с большевистско-коммунистическим прошлым Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т. п.

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В числе прочего, согласно закону, местные органы власти в шестимесячный срок со дня вступления в силу данным законом в установленном порядке должны осуществить демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и совершению Голодомора 1932-33 годов в Украине и политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в Компартии, высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работников советских органов госбезопасности, событиям, связанным с деятельностью Компартии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников движения за независимость Украины в XX веке.