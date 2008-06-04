Украинские производители уже отправляют подсолнечное масло на экспорт

Украинские производители уже начали отправлять подсолнечное масло на экспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, отвечая на вопросы журналистов.

«Отгрузки масла проводятся. Экспорт разблокирован», - сказал Ю.МЕЛЬНИК, добавив, что правительство не намерено на сегодня рассматривать вопрос отмены квот на экспорт подсолнечного масла, поскольку соответствующее решение подписано Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и фактически экспорт разблокирован.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, у него есть информация, что на сегодня экспортные поставки фиксируются на таможне. При этом он добавил, что необходимо посмотреть географию поставок, поскольку, возможно, что это не только страны ЕС.

Как сообщал УНИАН, 28 мая т.г. Президент своим указом остановил действие трех постановлений Кабинета министров о введении квот на экспорт подсолнечного масла.

28 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) трех постановлений Кабинета министров о введении квот на экспорт подсолнечного масла.

Речь идет о правительственных постановлениях «Об утверждении объемов квот на масло подсолнечное и семена подсолнечника, экспорт которых подлежит лицензированию до 1 июля 2008 г., и порядке выдачи лицензий» от 12 марта 2008 года №189, «О внесении изменений в пункт 5 Порядка выдачи лицензий на экспорт масла подсолнечного и семян подсолнечника и распределения квот» от 19 марта 2008 года №229 и «О продлении действия постановления Кабинета министров Украины от 12 марта 2008 года №189» от 23 апреля 2008 года №488.