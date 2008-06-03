В Нафтогазе напомнили Газпрому и СМИ, кто на рынке монополист

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что распространение любых заявлений относительно формирования цены на природный газ на внутреннем рынке Украины является провокационным и наносит вред деловой репутации НАК «Нафтогаз Украины» и ее контрагентам (в частности, ООО «Газпром сбыт Украина»), имеет целью дестабилизировать деятельность газовой отрасли и несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

(Напомним, в сегодняшнем номере газеты “Коммерсант-Украина” сообщалось, что "Дочка" российского "Газпрома" "Газпром сбыт Украина" начала свою экспансию на украинском розничном рынке газа. Вчера (2 июня) она объявила о подписании договоров с 30 крупнейшими украинскими потребителями газа. Работать с "Газпромом" выгоднее, поскольку он продает топливо на 35 долл. дешевле, чем НАК "Нафтогаз Украины").

В сообщении НАК подчеркивается, что на сегодня полностью отсутствуют предпосылки и возможность возникновения конкурентных отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и другими газовыми трейдерами, которые работают на территории Украины.

НАК «Нафтогаз Украины» еще раз напоминает, что согласно договоренностям Президентов Украины и России и Указу Президента Украины от 14.02.08 №122/2008 «О решении СНБО от 1.02.08 «О мерах по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа», Компания является монопольным поставщиком импортного газа на территории Украины.

Компания отмечает, что все контрагенты НАК «Нафтогаз Украины», в том числе и ООО «Газпром сбыт Украина», получают ресурс согласно балансу газа, утвержденному Кабинетом министров Украины. Формирование цены для конечного потребителя и контрагентов происходит в соответствии с нормативными актами Кабинета министров Украины и Министерства топлива и энергетики Украины.

Цена природного газа для промышленных потребителей не может превышать 934,7 грн./тыс. куб. м без учета НДС, целевой надбавки и транспортного тарифа. Отмеченные платежи имеют фиксированную ставку и оплачиваются в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось в сегодняшнем номере газеты “Коммерсант-Украина”, в связи с более дешевой ценой на газ со стороны "Газпрома сбыт Украина", «НАК теперь может рассчитывать разве что на поставки мелким потребителям через сеть собственных трейдеров, уверены эксперты”. Газета также пишет: "Газпром сбыт Украина" предлагает более выгодные условия поставок. Компания продает газ по 290 долл. за тысячу кубометров, тогда как "Нафтогаз" – по 325 долл. за тысячу кубометров, рассказал гендиректор ММК им. Ильича Владимир БОЙКО. "При этом у «Нафтогаза» цена постоянно растет",– добавил он. Так, с 1 мая НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для промышленных потребителей на 10%, а с июня она увеличилась еще на 3% и достигла 1476,71 грн. за тысячу кубометров (см. изд. от 13 мая)”

(УНИАН: если считать по курсу НБУ 5,05 грн. за доллар, то названная цена 1476,7 грн. за тысячу кубометров газа составляет в пересчете 292 доллара, если по новому курсу 4,85 грн./долл., то цена составляет 304 доллара за тысячу кубов).