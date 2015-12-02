Сложная гидрологическая обстановка: РФ заявила о низких запасах воды в своих хранилищах

Об этом сообщает ТАСС.

"Запасы гидроресурсов в водохранилищах Ангарского каскада гидроэлекстростанций на 64 процента ниже средних многолетних значений. В водохранилищах Енисейского каскада они ниже на 8 процентов, в Цимлянском водохранилище - ниже на 91 процент", - сказал он.

Новак также сообщил, что запасы топлива, созданные в РФ перед зимним периодом, в 1,3 раза выше нормативных.

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Отметим, что ранее в Минэнерго РФ заявили, что "потеряли надежду" на возобновление поставок электроэнергии из Украины в Крым.