Сложная гидрологическая обстановка: РФ заявила о низких запасах воды в своих хранилищах
14:30, 02 декабря 2015Общество
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Министр энергетики России Александр Новак предупредил, что запасы воды в российский водохранилищах ниже необходимого уровня.
В Минэнерго РФ заявили о низких запасах воды в российских хранилищах / Фотоиллюстрация / domik
Об этом сообщает ТАСС.
"Запасы гидроресурсов в водохранилищах Ангарского каскада гидроэлекстростанций на 64 процента ниже средних многолетних значений. В водохранилищах Енисейского каскада они ниже на 8 процентов, в Цимлянском водохранилище - ниже на 91 процент", - сказал он.
Новак также сообщил, что запасы топлива, созданные в РФ перед зимним периодом, в 1,3 раза выше нормативных.
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Отметим, что ранее в Минэнерго РФ заявили, что "потеряли надежду" на возобновление поставок электроэнергии из Украины в Крым.
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