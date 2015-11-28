Порошенко: Украина и впредь будет работать над расширением географии признания Голодомора геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов, которые проходят сегодня в Киеве возле Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора".

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"Многие страны и ряд международных организаций официально признали Голодомор геноцидом. Министерство иностранных дел Украины, правительство и я как президент будем продолжать работу по расширению географии этого признания", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня, в четвертую субботу ноября Украина чтит День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день.

Жертвами Голодомора в УССР, по оценкам украинской Академии наук стали 4,5 миллиона человек (данные 2013 года). Общее число погибших от голода в целом по СССР исчисляется в пределах 7-8 миллионов человек.

Из неукраинских потерь львиную долю составляют жертвы голода на Северном Кавказе и Кубани.