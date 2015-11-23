СБУ проверит ЛЭП в Херсонской области на наличие взрывчатки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя СБУ Михаил Глуговский сегодня на заседании правительства.

По его словам, СБУ совместно с МВД принимают меры по ужесточению фильтрационного режима, а также осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для выявления и недопущения проникновения на территорию Украины диверсантов.

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Он отметил, что на сегодня ситуация в Херсонской области является стабильной.

"Осталось только выяснить, не заложены ли взрывные устройства на другие опоры. На это потребуется некоторый период времени", - заявил Глуговский.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор было выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.