Сегодня полностью будет возобновлена подача электроэнергии в дома Мариуполя - МРЭС

Об этом 0629 рассказал начальник ООО "Межрайонные распределительные электрические сети" Максим Батенко.

Он сообщил, что по состоянию на 8:00 в Мариуполе восстановлена работа всех подстанций, выведенных из строя стихией. В настоящее время 13 аварийных бригад МРЭС, в том числе и 1 бригада НП «МРЭС» Володарского района, 1 бригада НП «МРЭС» Первомайского района производят восстановительные работы в частном секторе.

По словам Максима Батенко, во все многоэтажные дома Мариуполя подача электроэнергии восстановлена. На данный момент получено от жителей частного сектора 103 заявки.

Читайте такжеВ Мариуполе пройдет фестиваль документального кино Docudays

В Жовтневом районе будет проведена работа на 12 объектах, в Приморском - на 24 объектах, в Орджоникидзевском - на 8, в Ильичевском - 59 объектах.

9 бригад работают в районах по восстановлению воздушных линий, 4 восстанавливают кабельные линии в подземных трассах. Работы ведутся круглосуточно. Прошедшей ночью на восстановлении работали четыре ремонтные бригады.

Максим Батенко уточнил, что если погодные условия не помешают проведению работ, на сегодня запланировано завершение восстановления энергоснабжения жителей города.