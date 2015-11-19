РФ бесплатно поставляла в Украину в качестве гуманитарки спецсредства для разгона Майдана – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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По его словам, на основании постановлений правительства о введении в действие средств усиленного действия «в Украину было поставлено огромное количество светошумовых гранат, слезоточивых средств и других спецсредств».

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«Эти спецсредства поставлялись бесплатно Россией в качестве гуманитарная помощь. То есть именно спецсредства, которые не прошли проверку Минздрава относительно их действия на человека, были бесплатно поставлены из РФ и широко использовались во время этих событий (подавления акций протеста в Украине - УНИАН)», - подчеркнул Горбатюк.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.