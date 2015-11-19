СМИ выяснили, что некоторые военные номера на дорогих иномарках могут быть фальшивыми

Об этом в своем расследовании сообщает портал «InfoCar».

Отмечается, что в список попали следующие автомобили: Mercedes-Benz G63 AMG, г/н 2222 А5; Mercedes-Benz E300, г/н 8460 Ф4; BMW X5, г/н 0001 Б8; Land Rover Range Rover, г/н 0005 А1; BMW M3, г/н 0070 М3; Toyota Land Cruiser 200, г/н ДУК ПС 01.

В МВД на соответствующий запрос ответили, что ни за одним из их структурных подразделений, включая Нацгвардию, такие автомобили не числятся.

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При этом отмечается, что номерные знаки типа 9 не могут устанавливаться на частные автомобили, а их регистрацию и учет ведут непосредственно подразделения тех структур, для которых этот тип номеров предназначен.

В свою очередь, Министерство обороны сообщило, что 3 автомобиля числятся в их реестрах. Так, на BMW X5 ездят сотрудники военкомата Северодонецка Луганской области, а Range Rover еще в 2011 году был конфискован за нарушение таможенных законов и передан в распоряжении Генерального штаба. "При этом Министерство Обороны не скрывает, что, согласно законам, обслуживает и заправляет автомобили за свой счет", - сообщает издание.

В базе вин-кодов издание InfoCar получило более подробные данные об автомобилях. "В частности, у BMW 3-литровый 306-сильный бензиновый мотор, а у Range Rover и вовсе объемом 4,4 литра".

InfoCar отмечает, что стоимость передвижения по городу на Range Rover составляет около 5 грн за 1 км, на BMW X5 – около 3 грн (исходя из их среднего расхода и цены топлива). "В то время как езда, к примеру, на вполне приличной по классу и не дорогой Nissan Sentra обошлась бы около 1.5 грн за 1 км", - говорится в сообщении.

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О других автомобилях из списка в Минобороны информации не оказалось. Однако уточнили, что номер серии Ф4 с Mercedes E300 может принадлежать Внутренним Войскам МВД. Хотя как отмечено выше, в МВД сообщили об отсутствии у них на балансе таких номеров, из чего можно сделать вывод, что они фальшивые.

Аналогичная ситуация с BMW M3 и Mercedes G63 AMG – Министерство Обороны таких номерных знаков никому не выдавало. "А номер "ДУК ПС 01" на Land Cruiser не отвечает госстандартам в принципе", - пишет InfoCar.

Издание отмечает, что также отправило запрос по этим номерам еще и в Департамент ГАИ, но и там информации о таких автомобилях не оказалось.