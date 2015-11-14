МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Париж

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, "учитывая террористические акты, высшим государственным руководством Французской Республики введено чрезвычайное положение на всей территории континентальной Франции и острове Корсика".

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"Режим чрезвычайного положения предполагает введение полного пограничного и таможенного контроля на всех границах Франции; запрет на перемещение лиц и транспортных средств в определенных местах; установление защитных зон или зон безопасности, пребывание в которых регламентировано или полностью запрещено; закрытие развлекательных, культурно-просветительских и других заведений массового скопления людей, а также запрет на проведение массовых собраний", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Парижском регионе введены усиленные меры безопасности: дано разрешение проводить административные обыски в любых помещениях; мобилизованы все силы правопорядка и подразделения вооруженных сил; приостановлены любые развлекательные мероприятия, закрыты места массового скопления людей (конференц-залы, учебные, спортивные заведения, библиотеки и т.п.).

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"Возможны ограничения в функционировании метро и наземных видов транспорта в районах, пострадавших от террористических актов (особенно – 10-го и 11-го округов Парижа)", - отметили в МИД.

В связи с указанным МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся во Франции, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, учитывать рекомендации сил безопасности и местных властей.

В случае, если граждане оказались в месте, где совершен террористический акт, МИД призывает "не паниковать, оценить наиболее безопасные пути и покинуть помещение, избегать толпы, искать защиты у правоохранителей и сил безопасности, укрытия в безопасных помещениях, а также стремиться безотлагательно сообщить о себя в полицию или в посольство".

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"Находясь в городах, учитывать, что наиболее уязвимым видом транспорта является метро, стараться не передвигаться в одиночку, если планируется посетить мероприятие - предварительно уточнить, состоится ли оно, а также какие линии общественного транспорта будут закрыты", - отмечает МИД.

В ведомстве добавили, что в связи с введением ЧП следует быть готовыми к проверке документов и личному контролю, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщить о цели вашего пребывания и месте жительства во Франции; выполнять все указания и демонстрировать готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами.

В любом случае гражданам, находящимся во Франции, МИД рекомендует сообщить родным о себе.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам необходимо как можно скорее сообщить об этом на "горячую линию" посольства Украины во Франции (+33 1 43 06 07 37), или в МИД (+38 044 238 16 57, +38 044 238 17 77).

Отметим, что в регион Иль-де-Франс входят сам Париж, а также департаменты Сена и Марна, Ивелин, Эсон, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь-д’Уаз.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по официальным данным, погибли 137 человек.