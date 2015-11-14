Олланд обвинил в парижских терактах ИГ и объявил трехдневный траур

Как передает BBC, Олланд заявил, что ИГ стоит за нападениями в Париже, которые он назвал "актом войны".

По его словам, нападения были спланированы и организованы из-за рубежа с помощью внутри самой Франции.

Читайте такжеОпубликовано видео бегства посетителей из клуба Bataclan во время теракта

Кроме того, французский президент объявил в стране трехдневный траур.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.

Читайте такжеЖурналист: болельщики на "Стад де Франс" одобрительно восприняли взрывы - думали, что петарды