Олланд обвинил в парижских терактах ИГ и объявил трехдневный траур
13:13, 14 ноября 2015Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд обвинил в произошедших накануне в Париже терактах "Исламское государство".
REUTERS
Как передает BBC, Олланд заявил, что ИГ стоит за нападениями в Париже, которые он назвал "актом войны".
По его словам, нападения были спланированы и организованы из-за рубежа с помощью внутри самой Франции.
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Кроме того, французский президент объявил в стране трехдневный траур.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.
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