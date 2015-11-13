Германия примет на лечение очередную группу украинских военных

Об этом "ЕвроПравде" сообщили в посольстве Германии в Украине. При этом уже сегодня в Киев прибыла бригада врачей Бундесвера. Их задача – подготовить раненых украинских солдат к отправке в Германию.

Количество военных, которые поедут на лечение в Германию, не уточняется.

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Такого рода помощь Бундесвер предоставляет уже в пятый раз: так, в марте 2014 года Бундесвер транспортировал в Германию 24 граждан Украины, получивших ранения во время событий на Майдане, там им была оказана медицинская помощь в военных и гражданских клиниках.

Позже, в сентябре 2014 года, в марте, а также в августе 2015 года – следующие группы украинских военнослужащих, которые получили серьезные ранения во время войны на Донбассе, были вывезены в Германию для лечения в больницах Бундесвера.