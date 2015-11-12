Квиташвили: частные клиники могут любые цены придумывать - и у людей не будет выбора

Для тех, кто пользуется услугами частных клиник в Украине, визит в аналогичные заведения в других странах Восточной Европы чреват ценовым шоком, об этом пишется в материале журнала "Новое время". "Консультационный вызов врача в столице Латвии Риге стоит $18, киевская клиника "Борис" возьмет за это $44. День пребывания в латвийской частной больнице обойдется в $60–65, тот же "Борис" выставит счет в $167. Но самая ощутимая разница - на услуги роддомов. Роды в хорошей клинике в Латвии обойдутся в $400. Единственный частный роддом Киева - клиника "Исида" - просит $2,1 тыс.", - отмечается в материале.

Читайте такжеМинздрав будет закупать лекарства для государственных программ через ЮНИСЕФ

Глава Минздрава Александр Квиташвили эти диспропорции объясняет низкой конкуренцией между участниками рынка: частных больниц, которые могут предоставить широкий спектр услуг в Украине, очень мало. Да и в целом частная медицина занимает всего 5 % рынка. "Поэтому они (частники) сейчас могут любые цены придумывать - и у людей не будет выбора", - возмущается министр.

Выбор есть, но в качестве альтернативы выступит госбольница с сомнительным качеством услуг, скученностью, отсутствием лекарств и самого необходимого. Но реформа государственной медицины пока безрезультатна. Министр объясняет задержку противодействием Верховной Рады в лице профильного комитета по здравоохранению - те, мол, блокируют принятие необходимых законопроектов.

"Впрочем, Михаил Мищенко, руководитель проекта MediLand, видит иные причины задержки: мол, в кулуарах Рады идет подковерная борьба за собственность госбольниц. Часть из них в результате реформы закроют, и руководство борется за их имущество и недвижимость", - говорится в материале.

Полный текст материала читайте в выпуске журнала "Новое время" 13 ноября.