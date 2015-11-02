Командующий сектора "М" не смог назвать точные сроки завершения разминирования Широкино

Как сообщает 0629.com.ua, сегодня, 2 ноября, на заседании штаба обороны Мариуполя жители Широкино потребовали у заместителя командующего сектора "М" Александра Губаря прояснить сроки завершения работ по разминированию поселка.

Полковник ответил, что данная работа проводится по плану. Главным приоритетом ее проведения является условие безопасности для жизни саперов.

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Как отмечает издание, жители Широкино хотят знать, надеяться ли им на посещение своих домов в этом году.

"По их словам, если процесс разминирование займет долгий срок, им будет легче узнать каков этот срок, так как противоречивые сведения, сообщаемые различными представителями официальных лиц через СМИ, создают напряженную обстановку", - говорится в сообщении.

Губарь в свою очередь отметил, что не может назвать в данный момент никаких сроков по данному вопросу.