СМИ: В Турции сфотографировали российский гражданский корабль с военным грузом для Сирии

Об этом сообщает издание Turkishnavy.net.

Турецкий фотограф Альпер Болер сделал качественные фотографии, на которых видно, как российский гражданский паром "Александр Ткаченко" проходит по Босфору.

На его борту отчетливо видно около 30 грузовых контейнеров и несколько грузовиков с кунгами (специальными кузовами для машин, где оборудуют рабочие и иногда спальные места для военных).