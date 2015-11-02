СМИ: В Турции сфотографировали российский гражданский корабль с военным грузом для Сирии

12:08, 02 ноября 2015
Общество
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В Турции сфотографировали российский гражданский корабль с военным грузом для Сирии.

Военные грузовики с кунгами / Фото: Альпер Болер

Об этом сообщает издание Turkishnavy.net.

Турецкий фотограф Альпер Болер сделал качественные фотографии, на которых видно, как российский гражданский паром "Александр Ткаченко" проходит по Босфору.

Фото: Альпер Болер

На его борту отчетливо видно около 30 грузовых контейнеров и несколько грузовиков с кунгами (специальными кузовами для машин, где оборудуют рабочие и иногда спальные места для военных).

Фото: Альпер Болер

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки российского оружия в Сирию будут продолжаться.

«Поставки неизбежно сопровождаются направлением российских специалистов, которые помогают обучить сирийский персонал обращаться с этими вооружениями», – сказал Лавров.

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