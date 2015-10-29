В Киеве пенсионер вырастил в теплицах конопли на 3 миллиона гривен (видео)
Столичная милиция разоблачила 61-летнего мужчину, который в теплицах на приусадебном участке вместе с овощами выращивал коноплю.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.
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"Собранное наркотическое зелье пенсионер сушил и хранил в подвальном помещении дома. Оперативники изъяли почти 100 килограммов конопли", - проинформировали в милиции, добавив, что стоимость изъятого наркосодержащего "урожая" по ценам "черного рынка" составляет около 3 млн грн.
Вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно–криминалистический центр при ГУМВД Украины в г. Киеве.
Задержанный сообщил, что зелье выращивал исключительно для себя и использовал в лечебных целях.
Начаты уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса – статье 309 (незаконное хранение наркотических веществ) и статье 310 (посев или выращивание конопли) Уголовного кодекса Украины. Пенсионеру грозит до восьми лет тюрьмы, говорится в сообщении.