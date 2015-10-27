Госкино запретило к показу в Украине сериал "Бригада"

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.

Так, в течение сентября-октября 2015 года отказано в государственной регистрации сериалам: "Синдром дракона", реж. Хомерики Н., 2012г., "Только ты", реж.А.Семенова, 2011г. и аннулированы государственные регистрации и отменены прокатные удостоверения фильмам "Улицы разбитых фонарей" – 5, реж. А. Игудин, К. Капица, В.Татарский, 2003г., "Мы из будущего", реж. Малюков А., 2008 г., "История летчика", реж. А.Каплун, А. Николаева, 2009 г. "Бригада", реж. А. Сидоров, г.в. 2002, "Охота на пиранью (Пиранья)", реж. А. Арбуз, 2006 г., "Конвой PQ-17", реж. Котт А., 2004 г., "Станица", реж. Шевельков В., 2013г.

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Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил: "Эта работа, которая длится уже второй год, направлена не только на уменьшение влияния российской пропаганды, идеологии на сознание наших граждан, но и на стимулирование и создание предпосылок, в том числе и экономических, для производства собственного кино - и телеконтента надлежащего качества и содержания".

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Справка. "Бригада" - культовый российский многосерийный фильм 2002 г., получивший колоссальную популярность и огромное количество отзывов (в том числе резко критических). Фильм состоит из 15 серий, изображаемые в нём события охватывают период с 1989 по 2000 год: в центре сюжета — история преступной группировки четырёх лучших друзей и прежде всего лидера группы, Александра Белова (по прозвищу Саша Белый). Снят кинокомпанией "Аватар Фильм".

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5 февраля 2015 года Верховная Рада запретила распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.