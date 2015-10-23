В МВД объяснили, почему участвовавшего в разгоне Майдана командира "Беркута" вернули на работу
Командира роты "Беркута" Евгения Антонова вернули на работу из-за участия в АТО.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "112 Украина".
"Против него на самом деле открыто уголовное производство, он является фигурантом вместе с несколькими другими своими коллегами. Это производство касается как раз дел на Майдане декабря-февраля прошлого года. Сейчас, насколько мне известна информация, он освобожден от должности своей, но там есть определенная коллизия. В мае он проходил службу в АТО, закон об очищении органов власти вышел в сентябре, и, соответственно, этот закон предусматривает, что те люди, которые являются участниками АТО, они считаются прошедшими ту люстрацию", - сказал Варченко.
Он заявил, что Антонов отстранен от исполнения обязанностей руководителя подразделения. Решение о его дальнейшей службе вынесет суд.
Читайте такжеВ Украину вернулся сбежавший в Москву после разгона Евромайдана генерал МВД - СМИ
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что командир роты спецназа подразделения "Беркут" Евгений Антонов, ставший известным после разгона силовиками активистов Майдана в ночь на 30 ноября 2013 г., до сих пор работает на своей должности. Как оказалось, суд позволил Антонову вернуться к работе.
Отметим, что ранее ГПУ задержала экс-командира подразделения "Беркут", подозреваемого в совершении преступлений против участников Евромайдана.