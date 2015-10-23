В МВД объяснили, почему участвовавшего в разгоне Майдана командира "Беркута" вернули на работу

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "112 Украина".

"Против него на самом деле открыто уголовное производство, он является фигурантом вместе с несколькими другими своими коллегами. Это производство касается как раз дел на Майдане декабря-февраля прошлого года. Сейчас, насколько мне известна информация, он освобожден от должности своей, но там есть определенная коллизия. В мае он проходил службу в АТО, закон об очищении органов власти вышел в сентябре, и, соответственно, этот закон предусматривает, что те люди, которые являются участниками АТО, они считаются прошедшими ту люстрацию", - сказал Варченко.

Он заявил, что Антонов отстранен от исполнения обязанностей руководителя подразделения. Решение о его дальнейшей службе вынесет суд.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что командир роты спецназа подразделения "Беркут" Евгений Антонов, ставший известным после разгона силовиками активистов Майдана в ночь на 30 ноября 2013 г., до сих пор работает на своей должности. Как оказалось, суд позволил Антонову вернуться к работе.

Отметим, что ранее ГПУ задержала экс-командира подразделения "Беркут", подозреваемого в совершении преступлений против участников Евромайдана.