США "модифицируют" контрабатарейные радары для ВСУ, чтобы они не могли ответить на обстрелы РФ - WSJ

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на американских чиновников, которые сообщили эту информацию изданию The Wall Street Journal.

Американские чиновники отметили, что продвинутые американские контрабатарейные радары AN/TPQ-36, которые по решению президента США Барака Обамы вскоре получит Украина, изменятся - сделают невозможными их использование для нанесения удара-ответа по территории России.

Эти радары общей стоимостью 10 млн долларов прибудут на Яворивский полигон во Львовской области в середине ноября.

Американские чиновники объяснили, что радары AN/TPQ-36 будут "модифицированы" для того, чтобы украинские военные не смогли "обострить конфликт, используя их для контрударов по артиллерии, которая ведет обстрел с территории России".

Читайте такжеКартер заявляет о нахождении путей укрепления поддержки Украины в сфере безопасности

"Учитывая соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины и уменьшение количества артиллерийских обстрелов, США не хотят, чтобы новые системы раздражали Россию", - отмечает издание.

Также сообщается, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, который возглавляет комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что внесение в радары указанных модификаций является симптомом "неадекватного убеждения" администрации Обамы, что президент России Владимир Путин изменит свою линию в отношении Украины.

"Это является частью усилий администрации примирить Владимира Путина. Это посылает сигнал России и Украине, что мы не хотим серьезно противостоять агрессии Владимира Путина", - заявил Маккейн.

Радарная система AN/TPQ-36 позволяет немедленно и точно определять местоположение врага на карте с момента первой задачи артиллерийского, ракетного (с расстояния до 18 км) или минометного (до 24 км) удара по территории, безопасность которой обеспечивает система. AN/TPQ-36 способна отслеживать до 10 источников вражеского огня, определять цель вражеского огня и предупреждать о времени до поражения вражеской артиллерией этой цели.

Читайте такжеКонгресс США принял законопроект, позволяющий поставлять Украине оружие

Система также может быть использована для наведения и корректировки огня дружественной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что в середине ноября в Украину придут специальные контрбатарейные станции большой дальности.