США "модифицируют" контрабатарейные радары для ВСУ, чтобы они не могли ответить на обстрелы РФ - WSJ
США "модифицируют" контрабатарейные радары для Украины, чтобы украинские Вооруженные силы не могли ответить на обстрелы из России.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на американских чиновников, которые сообщили эту информацию изданию The Wall Street Journal.
Американские чиновники отметили, что продвинутые американские контрабатарейные радары AN/TPQ-36, которые по решению президента США Барака Обамы вскоре получит Украина, изменятся - сделают невозможными их использование для нанесения удара-ответа по территории России.
Эти радары общей стоимостью 10 млн долларов прибудут на Яворивский полигон во Львовской области в середине ноября.
Американские чиновники объяснили, что радары AN/TPQ-36 будут "модифицированы" для того, чтобы украинские военные не смогли "обострить конфликт, используя их для контрударов по артиллерии, которая ведет обстрел с территории России".
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"Учитывая соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины и уменьшение количества артиллерийских обстрелов, США не хотят, чтобы новые системы раздражали Россию", - отмечает издание.
Также сообщается, что сенатор-республиканец Джон Маккейн, который возглавляет комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что внесение в радары указанных модификаций является симптомом "неадекватного убеждения" администрации Обамы, что президент России Владимир Путин изменит свою линию в отношении Украины.
"Это является частью усилий администрации примирить Владимира Путина. Это посылает сигнал России и Украине, что мы не хотим серьезно противостоять агрессии Владимира Путина", - заявил Маккейн.
Радарная система AN/TPQ-36 позволяет немедленно и точно определять местоположение врага на карте с момента первой задачи артиллерийского, ракетного (с расстояния до 18 км) или минометного (до 24 км) удара по территории, безопасность которой обеспечивает система. AN/TPQ-36 способна отслеживать до 10 источников вражеского огня, определять цель вражеского огня и предупреждать о времени до поражения вражеской артиллерией этой цели.
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Система также может быть использована для наведения и корректировки огня дружественной артиллерии.
Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что в середине ноября в Украину придут специальные контрбатарейные станции большой дальности.