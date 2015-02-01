Книги о «крымской весне» включили в список литературы «ниже порога брезгливости»

Таков вердикт литературного критика Галины Юзефович, которая готовит еженедельный обзор книжных новинок для издания «Медуза», передает Крым. Реалии.

В обзоре представлены книги об аннексии Россией Крыма и о российско-украинском конфликте: «Россия. Крым. История» Николая Старикова и Дмитрия Беляева, «Крымская весна: 30 дней, которые потрясли мир» Олега Матвейчева и Анатолия Белякова, а также «Карать карателей. Хроники Русской весны» Егора Холмогорова, «Украинская катастрофа. От американской агрессии к мировой войне?» Сергея Глазьева, «Украина: моя война. Геополитический дневник» Александра Дугина.

«Для многих читателей подобная литература располагается существенно ниже порога брезгливости», – отмечает литературный критик.

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По ее словам, авторы книги «Россия. Крым. История» Николай Стариков и Дмитрий Беляев занимают имперскую позицию и отрицают сам факт существования Украины. Главная цель их литературного труда – проиллюстрировать «исконное и неотъемлемое право России владеть Крымом в частности и Украиной в целом».

Книга «Крымская весна: 30 дней, которые потрясли мир» Олега Матвейчева и Анатолия Белякова, по мнению литературного критика Галины Юзефович, была написана потому, что авторы «просто очень рады, что теперь у нас есть такая хорошая вещь, как Крым, и что Украине наконец показали «кузькину мать».

Отношение авторов книги к Украине неприязненное – «как к чужому и малосимпатичному государству», посягнувшему на российскую собственность, а к президенту России Владимиру Путину восторженное – «как к человеку, который сделал своему народу царский подарок», – отмечает автор обзора книжных новинок.