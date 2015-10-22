Вандалы расписали украинское консульство в Караганде оскорбительными надписями (фото)

В центре Караганды на здании почетного консульства Украины неизвестные нанесли оскорбительные надписи.

Об этом сообщает «КазИнформ». Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, 22 октября. «Факт хулиганства зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе ДВД области. Читайте такжеВ Краматорске на памятнике героям Второй мировой нарисовали свастику и надпись ДНР (фото) По данным портала Tengrinews, сотрудники консульства закрасили последствия нападения вандалов.

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