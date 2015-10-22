Вандалы расписали украинское консульство в Караганде оскорбительными надписями (фото)
13:33, 22 октября 2015Общество
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В центре Караганды на здании почетного консульства Украины неизвестные нанесли оскорбительные надписи.
tengrinews.kz/kazakhstan_news
Об этом сообщает «КазИнформ».
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, 22 октября.
«Факт хулиганства зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе ДВД области.
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По данным портала Tengrinews, сотрудники консульства закрасили последствия нападения вандалов.
tengrinews.kz/kazakhstan_news
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