Ющенко в Израиле встретился с Горбачевым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел ряд встреч с лидерами государств и известными политическими деятелями.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встречи состоялись в Иерусалиме, где В.ЮЩЕНКО принимает участие в международной конференции по случаю 60-летия образования Государства Израиль.

В частности, В.ЮЩЕНКО обсудил с премьер-министром Словакии Робертом ФИЦО вопросы, связанные с подготовкой к энергетическому саммиту, который в ближайшее время состоится в Украине. Речь шла также о необходимости углубления сотрудничества наших стран, в том числе, о транспортировке каспийской нефти через территорию Словакии и поставках украинской электроэнергии в эту страну.

В ходе разговора с Президентом Хорватии Степаном МЕСИЧЕМ главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества наших стран и вопросы, связанные с подготовкой будущего визита С.МЕСИЧА в Украину.

Во время беседы с Президентом Монголии Намбарином ЭНХБАЯРОМ стороны обсудили состояние двусторонних отношений между Украиной и Монголией. В.ЮЩЕНКО пригласил своего монгольского коллегу посетить Украину с официальным визитом, а также принять участие в мероприятиях в память жертв Голодомора в Украине осенью 2008 года.

Президент Украины и бывший премьер-министр Великобритании Тони БЛЕР обсудили вопрос ближневосточного урегулирования. Отдельное внимание они уделили евроатлантической интеграции Украины и перспективам присоединения нашего государства к Плану действий относительно членства в НАТО в декабре 2008 года.

Кроме того, глава Украинского государства провел встречу с последним лидером СССР Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ. Стороны обсудили вопросы европейской безопасности, в том числе связанные с евроатлантической интеграцией Украины. В.ЮЩЕНКО также пригласил М.ГОРБАЧЕВА принять участие в мероприятиях, приуроченных 75-й годовщине Голодомора в Украине.