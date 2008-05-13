11-классник из Краматорска умер через несколько часов после прививки

Министерство здравоохранения Украины создали комиссию для выяснения причины смерти 11-классника из Краматорска, которая произошла через несколько часов после прививки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Николай ПРОДАНЧУК.

По его словам, до этого летального случая в Донецком регионе уже было проведено 1800 прививок, и никаких осложнений до сих пор не наблюдалось.

“Комиссия должна установить настоящие причины смерти юноши. До того момента, пока специалисты не дадут своего окончательного заключения, мы не можем говорить, что причиной смерти стала именно прививка от кори”, – отметил Н.ПРОДАНЧУК.

На вопрос УНИАН, какие возможные причины, кроме прививки от кори, могли привести к тяжелому состоянию подростка и к смерти, Н.ПРОДАНЧУК сообщил, что юноша имел ряд серьезных болезней.

Справка УНИАН. Управление здравоохранения Донецкой области запретило проведение иммунизации против кори и краснухи до выяснения причин смерти 11-классника из Краматорска.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник облуправления Александр АНИЩЕНКО, 12 мая у старшеклассника из Краматорска через три часа после прививки поднялась высокая температура, около 19 часов он был госпитализирован в больницу. Потом около часа ночи состояние подростка резко ухудшилось, в связи с чем он был переведен в реанимационное отделение. Медики делали все для стабилизации состояния больного, однако его жизнь спасти не удалось, констатировал А.АНИЩЕНКО.