На Украину надвигаются дожди со штормовым ветром и похолодание

Уже на завтра синоптики прогнозируют осадки в западных областях, передает ТСН. А в среду холодные дожди со штормовым ветром распространятся по всей территории Украины, кроме восточного региона. Туда непогода достанется уже во второй половине недели.

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Напомним, что ранее синоптики рассказали, что начало недели будет дождливым, но теплым. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 19 октября, дожди ожидаются в западном и северном регионе, на остальной территории Украины будет сухо.

В восточном регионе ожидается температура от +11 до +14, в западном от +10 до +14, в центральном от +11 до +14, в южном от +15 до +17, в северном от +7 до +11.

В Киеве без осадков, температура ночью от +4 до +6, днем от +9 до +11.