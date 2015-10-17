По факту крушения катера в Затоке возбуждено уголовное дело

"Правоохранительные органы начали уголовное производство по статье уголовного кодекса "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - говорится в сообщении ведомства.

Читайте такжеКабмин создаст спецкомиссию по расследованию обстоятельств аварии катера в Одесской области

По данным МВД, в результате крушения погибли 16 пассажиров, еще 20 госпитализированы в медицинское учреждение, несколько человек от медицинской помощи отказались, передает Русская служба ВВС.

Ранее в министерстве инфраструктуры Украины сообщали другие данные: что на борту было 36 человек, из них 12 погибли, 23 удалось спасти, и один пропал без вести.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, катер перевернулся на расстоянии 300 м от берега. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк распорядился создать специальную комиссию для расследования обстоятельств трагедии, координации аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварии.