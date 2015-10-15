В Николаеве задержали сторонников "ЛНР" и "ДНР", которые установили на проспекте флаг Украины со свастикой

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Николаевского областного управления ведомства, 14 октября были задержаны трое участников группы.

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"Злоумышленники проводили протестные акции, направленные на дискредитацию власти, распространяли листовки антиукраинской направленности, наносили изображения с пророссийской символикой в публичных местах, надругались над государственным флагом Украины и билбордами с героями АТО", - сказано в сообщении ведомства.

Злоумышленников задержали после того, как они установили на одном из городских проспектов национальный флаг со свастикой.

Кроме того, во время обысков у троих сообщников террористов изъяты боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 и антиукраинские листовки.

В рамках открытых уголовных производств по ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК задержанным объявлено о подозрении.