Яценюк выступает за создание должности уполномоченного или вице-премьера по вопросам психологической реабилитации бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Киеве во время встречи с руководящим составом Национальной гвардии Украины.

“Я бы очень хотел, чтобы война закончилась завтра, или даже сегодня. Но враг не думает останавливать войну и разжигает новые горячие точки... Наши воины, которые возвращаются с войны, должны чувствовать, что их понимают и они нужны. А для этого необходима психологическая реабилитация”, - сказал он.

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По его словам, формально сегодня за психологическую реабилитацию отвечают “все и никто - и в Министерстве обороны свои психологи, в МВД - свои, в Министерстве здравоохранения - свои и прочее”.

“Это серьезные вещи, когда в стране десятки или сотни тысяч участников боевых действий, надо определиться, чтобы в Кабинете министров была человек, отвечающий за координацию психологической реабилитации демобилизованных. Лучше было бы, если бы это был человек, прошедший войну, пользующийся большим уважением в войсках. Это может быть правительственный уполномоченный или, если надо, сделаем его вице-премьер-министром”, - сказал Яценюк, отметив, что еще весной правительством было выделено почти 50 млн грн на психологическую реабилитацию, и эти деньги надо потратить как на реабилитацию военнослужащих, так и на зарплату специалистам.

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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (о психологической реабилитации военнослужащих после выполнения задач в боевых условиях) (№2686).

Законопроектом устанавливается, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы, а также лица уволенные в запас, после выполнения ими служебно-боевых задач в экстремальных (боевых) условиях имеют право на бесплатное прохождение психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда к ним.