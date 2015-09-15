За сравнение Путина с Гитлером россиянин получил три года колонии

После отбытия основного наказания осужденному запрещено пользоваться социальными сетями в течение двух лет, передает Би-би-си.

Кашапов признан виновным по статьям о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 уголовного кодекса) и об осуществлении действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (статья 280.1), говорится в заявлении прокуратуры Татарстана.

Как сообщается, в 2014 году активист разместил на своей странице тексты на политические темы, в которых описывал пророссийскую администрацию аннексированного полуострова Крым как "оккупантов" и сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Также в материалы дела попал "демотиватор" с резкой критикой российской внешней политики.

Как пишет сам Кашапов на своей странице, назначенная судом экспертиза усмотрела в текстах признаки "психологические признаки информации, направленной на возбуждение розни (вражды) в отношении представителей категории "Они/Агрессор" ("новые непризнанные власти полуострова", "российские каратели", "Владимир Путин", "Россия", "россияне", "русские"), выделенной по смешанному признаку".

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По мнению правозащитников из информационно-аналитического центра "Сова", приговор Кашапову неправомерен. "В инкриминируемых Кашапову материалах нет никаких признаков возбуждения ненависти на национальной почве. Не обнаружили мы в них и призывов к военным действиям", - говорится в заявлении центра.

По мнению экспертов центра, тексты, опубликованные Кашаповым, содержат лишь критику действий российской власти, которая не может рассматриваться как достаточное основание для возбуждения дела по этим статьям.

Правозащитный центр "Мемориал" считает Кашапова политзаключённым.