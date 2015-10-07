В Мариуполе вернули в госсобственность участок стоимостью 26 миллионов гривен
Прокурор Мариуполя подал иск в Хозяйственный суд Запорожской области в интересах Мариупольского горсовета к частному предприятию о признании договора аренды земли недействительным и обязательстве вернуть участок площадью 2,26 га и стоимостью свыше 26 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Прокуратурой установлено, что в 2010 году между Мариупольским городским советом и частным предприятием был заключен договор аренды земельного участка в Приморском районе города Мариуполя (Приморский парк) для строительства и функционирования курортного отеля. Однако, как установила проверка, данный земельный участок расположен на территории земель рекреационного назначения, и не может использоваться в хозяйственной деятельности». – говорится в сообщении.
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Благодаря принципиальной позиции прокуратуры суд признал недействительным договор аренды и обязал вернуть земельный участок общине.