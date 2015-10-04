Порошенко: день работника образования объединяет всех, кто воспитывает новые поколения

Об этом говорится в поздравлении президента Петра Порошенко педагогам. «Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто воспитывает, обучает новые поколения, даря Украине перспективу в выбранном нами европейском будущем», - отметил глава государства.

Читайте такжеЯценюк хочет дифференцировать учительскую зарплату: чем лучше учитель, тем выше зарплатаОн отметил, что «в этот октябрьский день каждый вспоминает своего Учителя – того, кто помог приблизиться к знаниям, науке и жизненной мудрости, встать на путь обретения высочайшего профессионализма».

«Вся страна низко кланяется вам за неутомимый самоотверженный повседневный труд и активную гражданскую позицию, ведь благодаря вашим усилиям в Украине формируется новая генерация украинцев – талантливых, сознательных и патриотически настроенных граждан. Особое значение это имеет в нынешнее непростое для нашей страны время борьбы с российской военной агрессией, ведь именно вы научили ответственному отношению к будущему Родины тех, кто сейчас защищает родную землю», - подчеркнул Порошенко в поздравлении.

Он выразил уверенность, что мы одержим победу, ведь известно, что историю создают люди с мечом и люди, которые читают книги.

«Уверен, что ваш высокий профессионализм, богатый профессиональный опыт и преданное служение своему народу станут залогом утверждения отечественного образования на уровне лучших мировых образцов, а его реформа будет примером качественных изменений во всех сферах общественной жизни», - подчеркнул он и пожелал всем мира, крепкого здоровья, добра, благополучия и новых достижений во имя Украины.