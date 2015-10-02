Россияне сняли пафосное видео о недостроенном мосту в оккупированный Крым
18:12, 02 октября 2015Общество
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В России сняли видео о недостроенном Керченском мосту, который должен соединить оккупированный Крым с материковой РФ.
В ролике отмечается, что на сегодняшний день только 4 млн человек в год переправляется через Керченский мост.
Кроме того, на видеозаписи отмечается, что "деды" строили Байкало-Амурскую магистраль, а теперь россиянам предстоит возвести этот мост.
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Далее на видео можно увидеть спроектированное строительство Керченского моста, а также запланированную транспортную нагрузку.
Кроме того, в соцсетях россияне создали группу "Мост в Крым", в которой постят новости от его имени.
Рядом работают археологи. Исторические места. Скоро главной достопримечательностью в этих краях стану я :)Posted by Мост в Крым on 23 сентября 2015 г.
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