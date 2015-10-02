Россияне сняли пафосное видео о недостроенном мосту в оккупированный Крым

В ролике отмечается, что на сегодняшний день только 4 млн человек в год переправляется через Керченский мост.

Кроме того, на видеозаписи отмечается, что "деды" строили Байкало-Амурскую магистраль, а теперь россиянам предстоит возвести этот мост.

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Далее на видео можно увидеть спроектированное строительство Керченского моста, а также запланированную транспортную нагрузку.

Кроме того, в соцсетях россияне создали группу "Мост в Крым", в которой постят новости от его имени.