Аваков показал новую форму полицейских, утвержденную Кабмином (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что общество уже видело рабочую форму нового полицейского патруля. Теперь похожая форма будет у новых участковых (будет иной функционал и должность).

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"Единый стиль рабочей формы будет выдержан у всех подразделений: спецназа, экспертов и криминалистов, сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении Авакова.

При этом глава МВД подчеркнул, что сегодня во время заседания Кабмина утвердили и начинают производство новой формы, в том числе и новой повседневной формы полицейских.