СБУ возбудила уголовное дело против кремлевского пропагандиста Вассермана

Об этом написал в своем блоге на "Украинской правде" нардеп Алексей Гончаренко.

«29 июля 2015 года народный депутат Украины БПП «Солидарность» Алексей Гончаренко посредством депутатского запроса обратился в СБУ с просьбой дать экспертную оценку высказываниям кремлевского пропагандиста, блогера, политконсультанта и телеведущего, гражданина Украины Анатолия Александровича Вассермана. По мнению нардепа, медиадеятельность Анатолия Вассермана в Российской Федерации наносит ущерб интересам Украины и содержит в себе признаки действий, которые должны преследоваться в установленном порядке СБУ», - отметили в службе.

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В депутатском обращении говорилось, что журналист, телеведущий, публицист и политический консультант Вассерман занял по отношению к Украине "устойчивую сепаратистскую позицию". "В своих высказываниях Вассерман А.А., среди прочего, призывал к совершению действий на изменение конституционного строя, изменение границ территории, а также государственной границы Украины", - отмечается в запросе нардепа.

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Кроме того, Гончаренко намерен добиться отзыва у одессита Вассермана почетной награды "За заслуги перед городом". "Последними годами своей медиа-деятельности Вассерман доказал, что плотская девственность не является помехой для занятия политической проституцией", - написал нардеп.

Как сообщал УНИАН, на сегодня объявлено подозрения более 3 тысячам граждан, которые принимали участие в сепаратистских движениях. Только 150 уголовных производств дошли до суда.