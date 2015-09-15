Российский суд продлил арест Савченко на полгода (видео)

Сегодня, 15 сентября, суд в Донецке Ростовской области оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей на 6 месяцев.

Об этом сообщил в Twitter один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.

"Савченко оставили под стражей", - заявил он.

Также адвокат сообщал, что обвинение просило о продлении ареста Савченко на 6 месяцев.

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Сторона защиты ссылалась на статус украинской летчицы как делегата ПАСЕ, пользующейся иммунитетом, который препятствует продлению срока содержания под стражей.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

Обвинение ходатайствует о продлении ареста на 6 месяцев #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) September 15, 2015