СБУ раскрыла подпольное зернохранилище

Оперативники управления СБУ в Херсонской области выявили пункт нелегального хранения значительных запасов зерновых на одном из автопредприятий Херсона.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в Херсонской области Владимир СЛЮСАРЕНКО, на территории одного из местных АТП, арендованной коммерческой структурой якобы для ремонта грузового автотранспорта, выявлено 177 тонн ячменя, около 180 тонн пшеницы и 25 тонн технического рапса.

Подпольное зернохранилище выявлено во время проверки, к участию в которой были привлечены специалисты Херсонского представительства Государственной хлебной инспекции.

Участок, на котором хранилась сельхозпродукция, не был сертифицирован. Условия хранения не отвечали действующим государственным стандартам и дают повод считать, что дальнейшее использование этого зерна на продовольственном рынке является рисковым для потребителей.

Кроме того, вопреки установленным правилам, прием зерновых осуществлялся без определения количества, а также без лабораторного анализа для определения классности. Также не проводился складской учет.

Зернопродукцию предприниматель реализовывал коммерческим структурам - зернотрейдерам. При этом финансовые операции по бухгалтерскому учету своего ООО не проводились, что способствовало сокрытию реальных объемов собранного зерна и фальсификации сельхозтоваропроизводителями данных урожайной отчетности с целью создания неучтенных остатков продукции и последующей реализации на «теневом» рынке.

Документы направлены в Управление налоговой милиции ГНА в Херсонской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.