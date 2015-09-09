Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил требования ПУМБ по иску к компании "Эксимагроком"

«В данном случае нашими оппонентами выступает группа компаний, которую контролирует некий Петр Григорьевич Волошин. В состав этой группы входит порядка 10 компаний, которые имеют бизнес по всей территории Украины. Группа является нашим заемщиком с 2011 года. На данный момент компания в лице г-на Волошина пытается уклониться от своих обязательств перед банком. Другими словами отказывается возвращать долг, при этом, не гнушаясь такими грязными методами, как манипуляция фактами, использование теневых схем и попытками публично очернить банк», - заявил Константин Школяренко, заместитель председателя правления ПУМБ.

По его словам, общая сумма долга по всем компаниям группы составляет порядка 500 млн грн в эквиваленте. Этот долг является мультивалютным, в нем есть как гривневые средства, так и доллары. «Установить факт, что это есть именно группа компаний очень легко. Судом уже установлено, что эти компании связаны. У нас есть документы, где они выступают поручителями друг друга. Также в начале нашего сотрудничества Петр Волошин подписал протокол, которым раскрывает себя как конечного собственника ранее упомянутой группы компаний. Что касается нашей договорной базы, то все договора содержат кросс-поручительства (компании поручались друг за друга), а также пункты о кросс-дефолте. Это означает, что если одна компания перестает платить банку, то объявляется автоматический дефолт по всем остальным компаниям», - продолжает Школяренко.

ПУМБ начал кредитовать группу компаний Петра Волошина с 2011 года. Изначально банк выдал кредит под один из активов Петра Волошина - Нововолынский масложировой комбинат (НМЖК). «Волошин брал деньги на пополнение оборотных средств и частично на инвестиции. При этом он втайне от банка начал строить новый маслоэкстракционный завод в г. Чугуев Харьковской области, куда и вывел оборотные средства, которые банк давал на НМЖК. Через некоторое время Волошин сказал, что платить по долгам НМЖК не может потому, что все деньги были потрачены на строительство завода в Чугуеве. При этом он предложил в залог недвижимость завода в Чугуеве и попросил еще один кредит на достройку этого завода. Банк выдал необходимую сумму, и это во время горячей фазы АТО, когда на рынке царила паника и доступ к финансовым ресурсам был крайне ограничен. Не смотря на это, мы пошли навстречу своему клиенту. С лета прошлого года Волошин перестал платить по кредиту», - отмечает Школяренко.

По его словам, Петр Волошин обязался заложить банку 5 тыс. м. кв. пощади нового завода в Чугуеве. В залоге по кредитам у банка также еще находятся корпоративные права компании-собственника завода в Чугуеве и целостный имущественный комплекс НМЖК, а также личное поручительство Петра Волошина.

Свою официальную позицию в данном деле ПУМБ озвучил в интервью агентству «Українські новини».