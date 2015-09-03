Завтра в Украине будут молиться о даровании дождя

Об этом рассказал секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Сейчас на Киевщине наблюдается длительная засуха, бушуют пожары, горят леса и торфяники. Поэтому Блаженнейший владыка благословил совершить 4 сентября во всех храмах и монастырях молебен о даровании дождя», – рассказал отец Виктор.

По его словам, такой молебен Церковь всегда соборно совершает в подобных обстоятельствах.

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«Также такой молебен бывает, когда наблюдаются засухи, от которых страдает урожай. В таких случаях Церковь возносит особые молитвы к Всевышнему, чтобы год не оказался голодным», – говорит священнослужитель.

В то же время, в связи с ситуацией на Киевщине, 4 сентября братия Киево-Печерской лавры и студенты Киевской духовной академии и семинарии совершат крестный ход со святынями, во время которого будут молиться о даровании дождя.

Крестный ход начнется от храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских (Теплый храм). Затем братия лавры и студенты духовных школ, вознося особые молитвы, проедут на автобусе вокруг столицы с чудотворными иконами Богородицы – Успенской Печерской и Порт-Артурской, а также с мощами священномученика Климента, папы Римского.

Как сообщалось, 3 сентября пожаром охвачены леса и торфяники вокруг Киева. В столице Украины из-за дыма и аномальной жары приостановлено обучение в школах. Вслед за Киевом едкий дым накрыл Черкасскую и Винницкую области.