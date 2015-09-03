В Киеве автобус с 30 студентами врезался в электроопору, есть пострадавшие. 

Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел в Киеве.

"Сегодня около 17:00 в дежурную часть столичной милиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса на проспекте Голосеевском. В салоне транспортного средства находилось около 30 человек, студентов одного из столичных вузов. Вследствие ДТП четыре человека с телесными повреждениями (предварительно - нетяжелыми) доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Известно, что транспортное средство столкнулось с электроопорой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине автомобиль столкнулся с БТРом, есть жертвы (фоторепортаж)

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.