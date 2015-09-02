The Washington Post: Три с половиной причины, почему Россия, возможно, планирует отступить из Украины

«Но правда ли это?» - пишет Сэмюэл Рамани в своей статье «Три с половиной причины, почему Россия, возможно, планирует отступить из Украины (или, по крайней мере, с части ее территории)», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Вот еще одна теория. Возможно, что президент России Владимир Путин рассматривает захват территорий Донбасса как временный, и оценивает эту оккупацию по строгому анализу затрат и выгод. Сейчас он пришел к выводу, что небольшие военные победы на Донбассе приносят в России более чем достаточно политического капитала, чтобы компенсировать презрение российской общественности из-за тягот жесткой экономии, вызванных санкциями.

Если оценка изменится, Путин, скорее всего, тактически покинет Донбасс на своих собственных условиях. Путин не будет считать это отступление поражением, поскольку Россия сохранит военные силы в Крыму, которые могут быть использованы для дестабилизации Украины, если она пытается вступить в НАТО.

Три фактора позволяют предполагать, что приверженность Путина к сохранению контроля над территориями слабее, чем показывает риторика его режима:

1. Военное присутствие России и оккупация Донбасса гораздо менее популярны среди русскоговорящего населения, чем предполагал Путин в 2014 году.

2. Украинское правительство располагает гораздо большей силой, чем использовало до сих пор в конфликте, и может использовать ее, чтобы заставить Путина отступить гораздо раньше, чем ожидают на Донбассе.

3. Есть убедительные доказательства, что долгосрочная цель Путина – создать «замороженный конфликт» на Донбассе, сценарий, при котором не ведутся активные боевые действия, но остается этническая напряженность и она может перерасти в конфликт в любой момент.

Кроме того, отступление с территорий Донбасса избавит Россию от затрат на оккупацию.

Давайте рассмотрим эти факторы по очереди.

1. Русскоязычному населению Донбасса не нравится оккупация

России трудно было бы контролировать Донбасс в долгосрочной перспективе, потому что ее империализм там непопулярен. Путин не ожидал массового сопротивления от русскоговорящих в Восточной Украине, но это то, что он получил. Выдающиеся украинские аналитики, такие как директор Международного института демократии Сергей Таран утверждают, что Путин расширил свою военную кампанию из Крыма на Донбасс, потому что думал, что русскоязычное население будет приветствовать его как освободителя.

Тот же опрос показал, что в Одессе, городе с большинством русскоязычного населения, Путина поддерживают только 14 процентов. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, убежденный враг Кремля, в настоящее время очень популярный губернатор в Одессе. Такое сопротивление – причина, почему военный набег Путина в восточной Украине поверг в шок большинство наблюдателей.Напротив, западные аналитики знали, что российские вторжения на Донбассе будут непопулярными, учитывая тенденции, зафиксированные в опросах общественного мнения. Политологи Оксфорда Пол Чейсти и Стивен Уайтфилд утверждали в 2014 году, что всего лишь 4-6 процентов людей в Донецкой и Луганской областях поддерживали прямой сепаратизм. Опрос в мае 2014 года показал, что только 19 процентов граждан Харькова поддержали российскую оккупацию.

2. Способность российских военных операций сохранить территории Донбасса находится вне контроля Путина

Кажется, мало кто из аналитиков признает важную роль украинского правительства и скрытую силу в формировании событий. Скрытая сила, которой обладает украинское правительство, может привести к тому, что Путин выберет отступление, а не риск потенциально катастрофической военной эскалации.

Есть и другие способы, как украинское правительство все еще может влиять на события. Например, украинское государство могло бы укрепиться экономически посредством более тесных отношений с Европейским Союзом и Китаем. Если это сработает, пониженная зависимость Украины от торговли с Россией, и увеличение капитала для производства вооружения, в значительной степени увеличит ее военную мощь по сравнению с пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

Украина также может предотвратить дальнейшую российскую агрессию путем увеличения цены военного вмешательства России. Если украинское правительство сможет сотрудничать со своими олигархами, чтобы мобилизовать контртеррористические усилия против пророссийских сепаратистов, и получить смертоносное оружие или техническую поддержку от своих западных союзников, все больше российских солдат будет гибнуть на Донбассе. Это сделает тактическое отступление экономически более выгодной и политически оправданной стратегией Путина.

3. Путин хочет замороженный конфликт. Это стоит меньше и угрожает больше.

С тех пор, как распался Советский Союз, у России был один часто повторяющийся шаблон в ее военных интервенциях в Содружестве Независимых Государств, регион непосредственно вокруг ее южных морей: замороженный конфликт, который хорошо сработал бы в Украине.

Чтобы увидеть, как работает этот подход, давайте посмотрим на то, что произошло в Приднестровье, небольшом клочке земли на границе Молдовы и Украины.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, которое в 1992 году закончило войну между Молдовой и Приднестровьем, Россия разместила в Приднестровье 2000 военнослужащих. Эти войска предотвращали возможность того, что автономный регион объединится либо с Молдовой, либо с Россией. Молдова осудила это российское военное присутствие как нарушение международного права, потому что это нарушает суверенитет Республики Молдова. Россия сопротивлялась международному давлению и не отводила свои военные силы, так как ее присутствие не позволяет Молдове подать заявку на членство в НАТО.

Замороженные конфликты, как правило, создаются в результате расчетов в странах, охваченных глубинной этнической напряженностью. До 2014 года, межэтническая напряженность в Украине не была настолько высокой, чтобы развязать гражданскую войну. На самом деле, существенные доказательства говорят о том, что Россия создала этническое напряжение до своей военной интервенции, чтобы подготовиться к замороженному конфликту на востоке Украины.

Профессор Оксфордского университета Рой Эллисон в своей книге 2013 года «Россия, Запад и военная интервенция» описывает, как Кремль встревожил украинское правительство, раздавая российские паспорта крымчанам во время войны 2008 года между Россией и Грузией. Затем Путин под предлогом защиты российских граждан, смог оправдать применение российских войск в Крыму и на Донбассе. Паспорта доказывают, что Россия давно планировала создать здесь замороженный конфликт.

Хотя методы, используемые в интервенциях России в Молдове и Украине отличаются, Россия, скорее всего, использует стратегию Молдовы для замороженного конфликта в Украине, из-за глубоких этнических конфликтов в обоих государствах и общей цели России – удерживать обе страны в сфере своего влияния. Поэтому Россия оставит войска на границе с Украиной, даже если будет тактически отступать с территорий Донбасса. Неявная угроза будет такой же, как в Молдове: вступить в НАТО и пойти на риск разжигания войны. Угроза будет подкреплена постоянным контролем России на военно-морской базе в Севастополе.

Между тем, если Россия прекратит оккупацию и создаст замороженный конфликт, она может сэкономить деньги. Учитывая, что, в конечном итоге, ей придется субсидировать пенсии в восточной Украине, задолженность по которым в конце 2014 года составляла $ 2,6 млрд. Косвенный империализм обойдется гораздо дешевле.

Некоторые аналитики российского поведения поддаются новой истерии холодной войны, когда предполагают, что Донбасс сейчас присоединяют к новой Российской империи. Это мнение противоречит реалиям на местах и ​​прошлому поведению России после военного вмешательства. Реальная цель России в том, чтобы влиять на внешнюю политику Украины. Она может справиться и без дальнейшего территориального расширения.