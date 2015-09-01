В Украине отпраздновали День знаний

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с новым учебным годом и Днем знаний. "Этот праздник является как общим для всех, так и очень личным для каждого. Он связан прежде всего со значительными жизненными изменениями, дальнейшим развитием и приобретением новых знаний. Особым станет этот день для детей, которые впервые придут в школу, и первокурсников, которые начнут свой путь к получению высочайшего профессионализма. Успешно им преодолевать эту дорогу", - отметил президент.

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Прозвучали первые звонки и в Мариуполе. Там за парты сели более 33 тыс. учеников, 4 тыс. из которых - первоклассники.

В этом году в 24 школы Славянская впервые пришли 1200 первоклассников. Всего же за парты сели около 11 тыс. учеников. Все школы города к учебному году готовы.

В общем в первые классы по всей стране сегодня пошли 414 тыс. детей, а первокурсниками вузов стали 307 тыс. людей.