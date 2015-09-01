Турчинов рассказал, когда Украина одержит победу в войне с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал во время торжественной церемонии по случаю Дня знаний в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

Читайте такжеНа Донбассе находятся российские подразделения, сформированные по модели "Ваффен-СС" – СНБО

"Долгое время марионетки Кремля, которые царили у нас в Украине, все делали для того, чтобы уничтожить наши Вооруженные силы, для того, чтобы ослабить наши силовые структуры, чтобы довести до банкротства оборонно-промышленные предприятия и воспользовавшись тем, что Украина находилась в очень тяжелом состоянии, они ударили нам в спину, оккупировав Крым и начав войну на Донбассе. Но за очень короткий срок Украина смогла восстановить свою армию, построить Национальную гвардию, усилить пограничную службу и дать достойный отпор врагу", - подчеркнул Турчинов.

Вместе с тем Турчинов отметил, что украинцы "остановили их продвижение на Запад".

"Украина стала бастионом, о который сломались планы Путина лишить нас независимости, свободы и лишить нас европейского пути, но это еще не победа", - добавил секретарь СНБО.

Вместе с тем он отметил, что "победа будет тогда, когда последний захватчик будет изгнан с нашей земли, когда будут уничтожены внешние и внутренние враги".