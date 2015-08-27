В плену у боевиков остаются 155 украинских военных - Тандит

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины со ссылкой на советника председателя СБУ Юрия Тандита.

По его словам, украинская сторона находится в постоянном переговорном процессе по освобождению заложников и придерживается шестого пункта Минских договоренностей. «Мы готовы и дальше передавать людей, которые отождествляют себя с так называемыми «ДНР/ЛНР», – сказал Тандит.

Он отметил, что сегодняшняя операция по освобождению 12 заложников состоялась совместно с волонтерами, СБУ и Минской группой. «СБУ и в дальнейшем будет делать все, чтобы освободить тех, кто остался в плену. Их – 155. Мы своих не бросаем», – подчеркнул советник председателя СБУ.

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Обмен состоялся в формате «12 на 12».

Также СБУ опубликовала список 12 освобожденных украинских военных: Скачков А.О., Гринюх Л.И., Ткачук Ф.Р., Бретоусов С.Н., Васильков В.В., Цимбалюк А.П., Телишевский А.Ю., Кузьмич С.В., Кичко Д.А., Козырь А.А., Тимофеев А.В. и Люлевич М.В.

Как сообщал УНИАН, сегодня из плена боевиков освобождены 12 украинских военных.