В Киеве может появиться представительство Луганской области
09:03, 31 августа 2015Общество
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Сделан первый шаг к созданию представительства Луганской области в Киеве.
Фотоиллюстрация / news.bigmir.net
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Отмечается, что представительство территориально расположится в районе цирка.
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Согласно сообщению, в представительстве будут сформированы несколько секторов для решения конкретных проблем региона.
"Очень надеюсь на помощь луганчан, проживающих в Киеве: вы лучше всех знаете проблемы региона, особенности местных кадров, слабые места. Подключайтесь! Помогайте!", - подчеркнул Тука.
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