В Киеве может появиться представительство Луганской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Отмечается, что представительство территориально расположится в районе цирка.

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Согласно сообщению, в представительстве будут сформированы несколько секторов для решения конкретных проблем региона.

"Очень надеюсь на помощь луганчан, проживающих в Киеве: вы лучше всех знаете проблемы региона, особенности местных кадров, слабые места. Подключайтесь! Помогайте!", - подчеркнул Тука.