Тука поддерживает инициативу о переносе выборов на Донбассе на 2017 год

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", передает Украинская правда.

"Поддерживаю такую инициативу. Я не уверен в том, что в нынешних условиях удастся провести местные выборы даже в 2017 году", - заявил Тука, пояснив, что не доверяет боевикам, поскольку они нарушают договоренности.

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Как сообщал УНИАН ранее, Донецкая военно-гражданская администрация будет обращаться к Центральной избирательной комиссии относительно переноса выборов в области на 2017 год.