В МИД России предрекают тяжелые времена для "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного МИД России по правам человека, демократии и верховенства права Константина Долгова.

«Есть определенные промежуточные договоренности, но, в целом, ситуация очень тяжелая, доступ блокируется, доступ гуманитарных конвоев. И, конечно, приходится говорить о том, что зима идет, и, если ситуация не будет в гуманитарном плане переломлена к лучшему, то, конечно, население этих районов ждут очень тяжелые дополнительные трудности, очень тяжелые времена», - отметил Долгов.

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Напомним, 12 мая глава Луганщины Геннадий Москаль распоряжением запретил пересечение линии разграничения, проходящей через Луганскую область, для любых транспортных средств, включая легковые автомобили. Исключение составляют велосипедисты, пешеходы, а также транспорт международных гуманитарных организаций.